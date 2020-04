Calcio Dilettanti, Sibilia: “Aspettiamo il nuovo protocollo per i club e aiuti dal Governo”

Roma – “Finché ci sarà un minimo spiraglio, vorrei che i campionati della Lega Nazionale Dilettanti si concludessero sul campo, anche se mi rendo conto delle difficoltà. Attendiamo un protocollo per i nostri club, ma soprattutto un aiuto da parte del Governo per ripartire“. Queste le parole di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, intervenuto a RadioTua Ancona.

Dopo l’incontro avuto con il Ministro Spadafora e i vertici con la Federcalcio, in cui il protocollo precedente è stato discusso (leggi qui), Sibilia aveva detto:“Attendiamo il nuovo protocollo, fiduciosi e con impazienza. Il Governo ha preso del tempo per decidere in ragione del volume così elevato della nostra attività – spiegava Sibilia, come indica il sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Il Ministro si è impegnato ad approfondire la questione del calcio di base con la Federazione Medico Sportiva (leggi qui). Auspico, nell’interesse generale, di ricevere al più presto un’indicazione definitiva su un nuovo protocollo da adottare”.