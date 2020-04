Cambio ai vertici di Adr, Baccini: “Grazie De Carolis, buon lavoro a Troncone”

Fiumicino – “La società Aeroporti di Roma rappresenta una realtà fondamentale per il territorio e per il comparto nazionale vista la primaria importanza dell’hub di Fiumicino come realtà d’eccellenza. L’avvicendamento ai suoi vertici è sempre un’azione delicata che coinvolge tutto il settore. Ringraziamo dunque l’ingegner Ugo De Carolis per il lavoro di questi anni e auguriamo buon lavoro al nuovo Ad Marco Troncone“, lo dichiara Mario Baccini leader dell’opposizione di centrodestra.

