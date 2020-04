Cassa integrazione in deroga, Califano: “Evase tutte le pratiche, ora le banche anticipino cassa”

Regione Lazio – “Trentunomila pratiche in liquidazione, 65.031 in lavorazione, 305,5 milioni di euro di investimenti pubblici. Sono i numeri della cassa integrazione in deroga per un totale di 166.923 lavoratori coinvolti e 38 milioni di ore di lavoro coperte. Adesso le banche devono fare la loro parte, come prevede l’accordo con Abi. Provvedere ad anticipare la cig senza intoppi e senza nascondersi dietro a una burocrazia che non ha luogo di esistere. A questo si aggiunge anche l’accordo siglato ieri con Poste Italiane.

Abbiamo già chiesto che il Governo emani un nuovo decreto per garantire la proroga degli ammortizzatori sociali anche oltre le 9 settimane ora previste. Stiamo compiendo tutti uno sforzo sovrumano in una situazione mai vista prima. La Regione non sta risparmiando fondi ed energie.” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

