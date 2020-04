Fiumicino, evade dai domiciliari per partecipare a una rissa in strada: arrestato

Fiumicino – Nella tarda serata di ieri, martedì 28 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un rumeno di 33 anni, pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, che vive a Fiumicino.

Gli Agenti del Commissariato, intervenuti per una violenta lite in strada, hanno inseguito l’arrestato, che si era dato alla fuga, e lo hanno rintracciato nella sua abitazione. L’uomo è stato anche denunciato per rissa, insieme ad altre cinque persone.

