Ialongo: “Il Comune di Latina incentivi l’utilizzo di spazi esterni per i locali di somministrazione”

Latina – “Tra le attività commerciali maggiormente in sofferenza a causa della pandemia, ci sono certamente bar, pizzerie, ristoranti. Si tratta di imprese fondamentali per un città, per la sua economia, per l’indotto e per la vita sociale di una comunità.

In vista della riapertura che prevederà forti restrizioni e contingentamenti – sottolinea il consigliere comunale Giorgio Ialongo -, occorre che il comune di Latina metta in campo un pacchetto di iniziative per la ripartenza, immaginando che si debbano sfruttare al meglio gli spazi esterni alle attività, ovviamente se la loro ubicazione lo rende possibile.

Deroghe, semplificazioni e agevolazioni di tipo tributario e amministrativo devono essere prese in considerazione dal Comune, se davvero vuole il bene della collettività.

Si può immaginare, per i dehors, una concessione di spazi maggiore rispetto a quella attuale, con uno sconto, oppure un totale abbattimento, dei costi per l’occupazione di suolo pubblico, o di incentivi per bar e ristoranti che favoriranno l’utilizzo del wifi gratuito per i clienti, o che – prosegue la nota – si attengano a criteri di decoro urbano che potranno essere concertati con le categoria.

Non si tratta di dare il via libera al ‘tavolo selvaggio’ o al ‘gazebo selvaggio’. Si tratta, come sta accadendo in altre città, di incentivare l’utilizzo di spazi esterni. Penso – conclude Ialongo – che un pacchetto di interventi così strutturato non potrà che apportare benefici alle imprese ad alla città che ha bisogno, oggi più che mai, di rimettersi in moto”.

