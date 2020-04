Novità Too Faced skincare e make-up per la primavera 2020

Ecco le novità che Too Faced (vedi qui) propone per la primavera 2020 (leggi qui) sia per quanto riguarda il make-up (vedi qui), sia in merito la skincare (vedi qui).

La linea Hangover per la skincare

L’ Hangover Wash Away The Day (24 euro) è un detergente schiumoso e delicato per il viso che lascia la pelle pulita in profondità, grazie all’ azione combinata della scorza di lime e dell’estratto di mela e zenzero, che purificano la pelle eliminando le impurità, l’eccesso di sebo ed ogni residuo di trucco. Inoltre la presenza dell’acido ialuronico, idrata e riequilibra la pelle svolgendo anche un’azione anti-age. Si applica la mattina e la sera versando una piccola quantità di prodotto sulle mani, e dopo aver fatto un delicato massaggio, si risciacqua con abbondante acqua.

L’Hangover Pillow Cream (35 euro) è una crema viso da notte idratante che ripristina e preserva l’idratazione cutanea, rendendo la pelle più giovane, sana e radiosa, grazie alla presenza del complesso rivitalizzante Dream Complex, ovvero una miscela data dall’ acqua di noce di cocco, dal burro di nocciolo di mango, dall’ olio di avocado, dalla vitamina B e dall’ acido ialuronico.

L’Hangover Pillow Balm (19 euro) è un balsamo ricco e cremoso, contenente acido ialuronico, acqua di noce di cocco, burro e oli di frutta, che svolgono un’azione rimpolpante, idratante e lenitiva. Grazie a questo balsamo sarà facile ottenere labbra idratate, morbide, lisce e lucide.

La linea Born This Way

La Born This Way The Natural Nudes (44,90 euro) è una palette composta da uno specchio e nuovi 16 ombretti dai toni caldi della terra e dell’oro, del bronzo e del marrone, declinate nelle varie texture opache, shimmer e metal. Nelle polveri sono presenti l’acqua di cocco, la rosa alpina e l’acido ialuronico, ingredienti che troviamo anche negli altri prodotti facenti parte della collezione Born This Way. Le tonalità opache chiare fungono da colore di transizione, gli ombretti shimmer sono perfetti per essere applicati sulla palpebra mobile, e le tonalità opache scure donano profondità allo sguardo.

La Born This Way Turn up The Light (42,90 euro) è una palette viso composta da uno specchio e 3 illuminanti, che si adattano ad ogni carnagione esaltandone la luminosità. E’ disponibile nella colorazione Light, Medium,

Tan e Deep.

L’illuminante

Il Diamond Light Highlighter Chinese New Year (40,90 euro) è un illuminante viso impreziosito dalla presenza della polvere di diamante e di perle riflettenti, che donano un effetto arcobaleno mescolando tonalità rosa, azzurre e dorate.

I lip gloss

I Lip Injection Extreme (28,90 euro) sono dei gloss rimpolpanti che rendono le labbra visibilmente più voluminose. Sono disponibili colorazioni accese ed intense come Bubble, Tangerine, Pink Punch e Strawberry.

(Il Faro Online)