Pomezia, rete idrica e fognaria a via delle Monachelle, il Sindaco: “Andiamo avanti col progetto”

Pomezia – Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi relativa al progetto di estensione della rete idrica e fognaria nel quartiere Monachelle. La nota del Comune di Pomezia, datata 23 aprile 2020, comunica l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, atti di assenso necessari all’approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità.

Il progetto, del valore di circa 4 milioni di euro, sarà finanziato interamente da Acea e consentirà di portare acqua potabile e fogne su tutta la linea principale di via delle Monachelle e nella maggior parte delle sue traverse.

“Come avevamo annunciato durante l’incontro con i Comitati di quartiere – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – Terminata la Conferenza dei Servizi, potranno partire i lavori che inizieranno da via Cattolica e arriveranno sulla via principale, via delle Monachelle, per la fine del 2020, e dureranno circa 18 mesi. A seguire l’estensione interesserà il quartiere Bravetti”.

“Una buona notizia per la nostra Città e per questi quartieri che attendono la rete idrica e fognaria da anni – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Acea realizzerà gli impianti e provvederà al rifacimento totale del manto stradale. Insieme ai Comitati di Quartieri avvieremo le attività di coinvolgimento della cittadinanza che ci condurranno all’attivazione delle singole utenze. Nonostante l’emergenza in corso, l’attività dell’Amministrazione non si ferma: andiamo avanti!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia