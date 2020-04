Ponza, anfora neopunica ritrovata tra i rifiuti

Ponza – In data 28 aprile 2020, un privato cittadino di Ponza rinveniva tra i rifiuti di una discarica “un’anfora neopunica con corpo cilindrico e coppia di piccole anse a maniglia verticale impostate nel primo terzo superiore del corpo sul punto di massima espansione”, delle dimensioni di circa 53 cm. di altezza e cm. 22 di diametro alla base.

La stessa veniva consegnata ai militari della locale Stazione dei Carabinieri che provvedevano a contattare la responsabile territoriale della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti che ne disponeva la consegna al personale del Comune di Ponza per la custodia in locali idonei.

