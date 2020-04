Seiunodinoi, al training online della RomaOstia il velocista Filippo Tortu

Roma – Dopo Massimiliano Rosolino e Valentina Marchei, il programma di allenamenti online lanciato dalla RomaOstia Half Marathon, dedicato non solo ai runner ma a tutti gli sportivi, coinvolgerà domani, giovedì 30 aprile, alle ore 18.15, Filippo Tortu, atleta delle Fiamme Gialle.

É un onore per la mezza maratona più partecipata d’Italia avere un atleta del calibro di Tortu. Primatista nazionale dei 100 metri piani, Filippo, con il tempo di 9″99, è stato il primo italiano a scendere sotto il “muro” dei dieci secondi sulla distanza regina dell’atletica leggera, strappando, nel 2018 a Madrid, il record al grande Pietro Mennea, che lo aveva detenuto per 39 anni.

“Sono felice di poter riprendere gli allenamenti in pista dal 4 maggio, ma devo ammettere che queste settimane senza poter andare al campo sono state comunque utili per vivere il mio sport in maniera diversa e per condividere ogni momento della quotidianità con la mia famiglia”, ha dichiarato il velocista lombardo. “L’Italia è un Paese meraviglioso, sono sicuro che torneremo a stare meglio di prima”, ha concluso con una fiducia nel futuro degna di un grande campione.

Rivolto a tutti gli amanti della corsa, il progetto di training virtuale #Seiunodinoi da realizzare esclusivamente a casa e collegato alla RomaOstia Half Marathon, si basa sul coinvolgimento di esperti trainer, già pacer ufficiali della corsa organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events. Giovanni Argentieri, Massimo Ciocchetti e Alessandra Reali ogni giorno aiutano i runner a tenersi in forma attraverso il canale ufficiale Instagram: https://www.instagram.com/huaweiromaostia/

Ogni settimana il programma si arricchisce della partecipazione di personaggi e atleti particolarmente amati al grande pubblico. E dopo Filippo Tortu sarà la volta di un altro importante volto dell’atletica italiana.

(foto@Colombo/Fidal)