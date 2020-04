Sportello amianto, il bilancio dell’amministrazione di Sabaudia

Sabaudia – Nella Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, celebrata ieri, come ogni anno, l’Amministrazione di Sabaudia ha fatto un bilancio dell’attività svolta dallo Sportello Amianto da giugno 2018 (mese della sua attivazione) a tutt’oggi, ricordando l’importante opera di informazione e assistenza al cittadino in materia.

In meno di due anni, lo Sportello Amianto ha registrato ben 256 contatti totali, di cui 150 consulenze fiscali relative a bonifica, 88 consulenze relative a metodi di smaltimento, 17 consulenze per segnalazione esposti tetti in amianto e 1 consulenza di natura previdenziale. Numeri importanti che dimostrano come, se opportunamente informata e sensibilizzata, la cittadinanza risponda bene e con pieno senso civico, a tutela della propria e altrui salute.

“Insieme ad occasioni formative mirate, lo Sportello Amianto in questo biennio ha rappresentato e rappresenta tuttora uno strumento fondamentale per la gestione delle diverse problematiche, offrendo un valido sostegno alla cittadinanza nel fornire informazioni dettagliate e risposte appropriate alle diverse fattispecie – commentano l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri e il consigliere delegato Francesca Avagliano. –

È senza dubbio un percorso lungo e non facile ma se mai lo si intraprende, mai si riescono a trovare soluzioni generalizzate e a liberare Sabaudia dalla presenza dell’amianto. Il prossimo step sarà avviare una mappatura generale del territorio con indicazione degli immobili dove ancora esistono coperture con tale materiale che, ormai è risaputo, se deteriorato rilascia nell’aria fibre che sono altamente tossiche”.

Lo Sportello Amianto continua la sua attività: sul sito istituzionale del Comune, attraverso l’apposito banner, è possibile reperire i contatti per tutta una serie di informazioni in materia: i cittadini così potranno essere guidati nell’approccio e nella risoluzione di qualsiasi problema legato all’amianto. Potranno, dunque, ricevere assistenza totale su argomenti tecnici, giuslavoristici e sanitari in materia: una bonifica da fare, capire quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto. Potranno anche fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali e chiedere pareri di materia legale.

