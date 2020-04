Terracina, aperto il ponte pedonale nella zona del porto

Terracina – Dopo mesi di attesa a causa di problemi burocratici, finalmente risolti, è stato aperto al transito dei pedoni e degli operatori ittici il ponte pedonale realizzato nell’area del porto di Terracina, a fianco al ponte dell’Ospedale.

“La struttura era pronta – ha sottolineato il vicesindaco facente funzioni Roberta Tintari – e quindi abbiamo voluto innanzitutto renderla fruibile per i cittadini e per gli operatori del settore ittico che necessitano di una passaggio più agevole e sicuro, sia per il transito dei pedoni sia per quello dei carrelli contenenti il pesce fresco, appena sbarcato dai pescherecci.

Certo, l’attività oggi è fortemente ridotta, così come il traffico veicolare, ma confidiamo in una prossima ripresa della vita normale in questa città, condizione che si avverte con crescente urgenza per chiarissimi motivi economici e sociali. L’apertura del ponte rappresenta un segnale di fiducia per il futuro”.

Un’apertura, quindi, che non coincide con l’inaugurazione ufficiale, in considerazione dell’emergenza Coronavirus e dell’impossibilità di stare tutti vicini come si vorrebbe in una manifestazione del genere.

Intanto, sulla novità è intervenuto anche l’assessore alle Attività Produttive e Demanio Marittimo Gianni Percoco che ha fatto sapere: “Ora sarà garantita la sicurezza del passaggio a pedoni e pescatori in un tratto di strada la cui conformazione è diventata angusta rispetto all’altissima frequentazione conseguenza dello straordinario sviluppo commerciale che l’area sta vivendo negli ultimi anni, una zona di grande bellezza del nostro quartiere marinaresco.

Ci stiamo avvicinando all’estate e già si sono perse giornate di prezioso lavoro privando di reddito aziende e famiglie. L’Amministrazione desidera con forza agevolare la ripresa di queste eccellenze terracinesi e l’apertura del ponte va in questa direzione”.

“Abbiamo consegnato ai cittadini, ai commercianti e alla categoria dei pescatori – ha concluso l’assessore ai lavori pubblici Luca Caringi – un’opera pubblica bella e utile. L’area è di grande interesse economico, oggi terribilmente penalizzata per via dell’emergenza sanitaria.

Vogliamo valorizzare quelle attività capaci creare ricchezza e occupazione nella nostra città e, al contempo, consentire un’agevole fruizione di questa zona anche ai cittadini che passeggiano. In questi giorni faremo le rifiniture che non è stato possibile realizzare prima, ma siamo certi di aver fornito un servizio molto utile a tutti”.

