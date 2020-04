Antonino Di Giovanni (M5S): “Estate con due cinema drive-in, per Ostia e per l’entroterra”

Ostia – Il litorale romano, regno da sempre delle principali location cinematografiche, non dimentica la sua tradizione. A interpretare nuove esigenze e storia del territorio ci prova Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio, che anticipa l’impegno a realizzare due cinema drive-in già a partire dalla imminente stagione turistica.

L’idea di Di Giovanni è semplice: il litorale romano vanta una lunga tradizione cinematografica e possiede spazi che possono consentire di realizzare la nuova forma di godimento del grande schermo, dettata dall’obbligo del distanziamento sociale anti-contagio da coronavirus. E’ qui, nella zona tra l’Axa e Casalpalocco, che è sorto il primo e più grande drive-in d’Europa nel 1967. Ed è qui, come documenta il libro “Ostia set naturale” (leggi qui), che hanno girato centinaia di film con i registi più importanti della storia: da Fellini a Woody Allen, da Lattuada a Risi da Steno a Scola, per fare dei nomi.

“Questa emergenza CoVid19, ormai, ha cambiato anche il modo di riprogettare l’azione politica nei confronti del territorio, stimolandoci a pensare iniziative che devono inserirsi in un sistema di visione complessiva totalmente diversa rispetto al passato – spiega Antonino di Giovanni – Distanze sociali, dispositivi individuali, ci impongono di trovare nuove soluzioni, per mantenere molte delle nostre tradizioni, come ad esempio quella del cinema, fonte di cultura e spettacolo da sempre. Per questo come gruppo M5S, presenteremo un documento in Consiglio Municipale, affinché si possano realizzare due Drive In, uno a Ostia e uno nell’entroterra, quest’ultimo ricco di potenzialità di luoghi adatti a tale scopo“.

“In questo momento di emergenza – prosegue il capogruppo M5S in X Municipio – siamo convinti, che anche le sigle di categoria del mondo della cinematografia, possano dare un loro contributo alla realizzazione di questo tipo di spettacolo, che di fatto ci catapulta agli anni 60, ma che indubbiamente nel prossimo futuro diventerà determinante per scongiurare in caso di nuove emergenze, che il turismo, lo spettacolo e la cultura debbano pagare il prezzo più alto in termini di prescrizioni“.

“Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, farà il possibile affinché questo progetto vada a buon fine, come del resto speriamo, che anche le categorie di settore intervengano in tal senso, attraverso progettualità innovative per il nostro territorio” conclude Di Giovanni.