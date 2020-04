Anzio, l’associazione “Le Aquile” dona alimenti per bambini alle famiglie bisognose

Anzio – Una grande fornitura di prodotti alimentari per bambini è stata donata dall’associazione di volontariato “Le Aquile” di Anzio. Latte, olio, biscotti, succhi, pasta, Nutella, omogeneizzati, pastina, merendine, riso, schiacciatine, insieme a pannolini e prodotti per l’infanzia, sono stati distribuiti, tramite il Comune di Anzio e la Protezione Civile, alle famiglie in difficoltà economica.

L’Amministrazione comunale di Anzio ringrazia l’associazione e tutti i volontari che stanno collaborando attivamente per aiutare le persone bisognose.

