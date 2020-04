Apertura spiagge nel Lazio, si decide lunedì 4 maggio: il dettaglio

Roma – Lunedì 4 maggio si decidono le condizioni e i tempi di riapertura delle spiagge lungo tutta la costa laziale.

Lo annuncia l’assessore regionale alle Attività Produttive. “Lunedì 4 maggio con le Capitanerie di Porto e le Prefetture – spiega Orneli – incontreremo i Sindaci dei 24 comuni costieri per avviare un confronto su come organizzare la stagione balneare e farci trovare pronti per quando sarà possibile la fruizione di spiagge libere dire regionale arenili in concessione. Anche qui non si tratta di immaginare forzature, ma semplicemente di lavorare al meglio in vista della progressiva riapertura delle attività che potrà e dovrà avvenire in modo sicuro e controllato”.

Nulla è ancora definito, dunque, circa l’avvio della stagione balneare nonostante in una circolare riservata le associadi balneari indichino le caratteristiche del rapporto con la clientela nei loro impianti: noleggio ombrelloni e lettini solo su prenotazione tramite app, distanza minima tra gli ombrelloni 4,5 metri e 2 metri tra lettini, massima concentrazione di clienti in bar e ristoranti 4 ogni 10 metri.

“Non si tratta di dividerci tra tifosi della riapertura delle attività e fautori della linea della prudenza assoluta – dichiara Orneli – La battaglia contro questo maledetto virus non è ancora vinta e servirà il massimo sforzo per continuare a mantenere il distanziamento sociale e tutte le misure di contenimento del rischio di nuovi contagi. Ma è nostro dovere non arrenderci e costruire le condizioni per rimettere in moto l’economia, tutelare il lavoro e ricostruire il nostro Paese”.