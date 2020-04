Civitavecchia, ecco come richiedere le agevolazioni tariffarie Metrebus 2020

Civitavecchia – L’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunica che: “A partire dalla data del 28/04/2020 la Regione Lazio ha aperto le iscrizioni per la richiesta abbonamento Agevolazioni Tariffarie Metrebus 2020 per i residenti nel Comune di Civitavecchia; tutte le domande, come per gli anni scorsi, dovranno essere inserite on-line con password privata nel sito della Regione Lazio Agevolazioni Tariffarie.

Una volta accettata la richiesta (Richiesta inserita) la stessa dovrà essere stampata, completata di fotocopie per ogni documento a dimostrazione della condizione economico/sociale per cui è stata richiesta la domanda ( reddito Isee 2020 completo – fotocopia davanti/retro del documento identità riportato nella richiesta – certificazione

legge 104 art.3 comma 3) e poi portata in visione all’Ufficio Urp del Comune per la accettazione, il protocollo e la convalida presso la Regione Lazio.

Per qualsiasi informazione o dubbio, per la accettazione, controllo e convalida della richiesta si prega di telefonare all’ufficio relazioni con il pubblico e prendere appuntamento ai seguenti recapiti telefonici numero verde 800 400 405 – e ai numeri 0766/590241-242 e mail “urp@comune.civitavecchia.rm.it”.

Vista la situazione per il Coronavirus esiste la possibilità di inviare domanda tramite pec o posta ordinaria presso Ufficio Protocollo Comune di Civitavecchia Piazzale Guglielmotti 7 telefono 0766/590215, si ritiene però necessario per questi casi l’inserimento di una mail o numero di telefono per ogni comunicazione di errore da parte dell’Ufficio Urp che comporterebbe la non validazione della domanda (errori e/o mancanza di fotocopie) pertanto la pratica rimarrà sospesa in Ufficio fino a quando l’interessato/a non si presenti di persona all’Ufficio Urp stesso. “

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha indirizzo Piazzale Guglielmotti 7 Comune di Civitavecchia – apertura ufficio su appuntamento dal Lunedì al Venerdì mattina

ore 9,30 – 12,30 e di pomeriggio Martedì e Giovedì ore 15,30 – 17,30.

