Coronavirus, FdI Lazio: “Subito un Consiglio straordinario sulla vicenda delle mascherine”

Regione Lazio – “Nonostante l’imponente attenzione mediatica che l’affare mascherine ha destato, il presidente Zingaretti, che va ricordato detiene le deleghe alla protezione civile, continua a sottrarsi davanti alle nostre sollecitazioni ed interrogazioni.

A questo punto non resta che chiedere la convocazione di un consiglio straordinario urgente per affrontare nell’unica sede idonea ed in maniera più trasparente l’approfondimento della vicenda riguardante le forniture commissionate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’approvvigionamento dei DPI.

Ovviamente non possiamo più accettare ulteriori atteggiamenti arroganti ed ancor meno possiamo accettare che la ricostruzione della vicenda venga riferita da esponenti della maggioranza che in occasione della seduta delle commissione bilancio dello scorso 20 aprile hanno rappresentato una situazione che alla luce dei fatti si è rivelata destituita di ogni fondamento.

Ora Zingaretti non può più scappare”. È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

(Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio