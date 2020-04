Coronavirus, litorale romano blindato per il ponte del 1 maggio

Fiumicino – Anche per il ponte del 1 maggio saranno intensificati, come avvenuto per quelli della Pasqua e del 25 aprile, i controlli sul litorale romano per evitare trasgressioni e presenze non giustificate in violazione delle disposizioni sull’emergenza coronavirus.

I controlli saranno intensificati a Fiumicino e non solo, anche via mare. Confermata la presenza del drone, controllato dal pilota autorizzato della Protezione Civile locale, in azione nelle aree tradizionalmente frequentate per gite e scampagnate, come spiagge, pinete, aree boschive.

Obiettivo dei controlli anche le zone di villeggiatura, specialmente Fregene e Passoscuro, dove ci sono le seconde case di romani che possono essere meta di potenziali uscite. Servizi che si svolgeranno in contemporanea sulle strade di accesso ed i lungomari di Ostia, Isola Sacra, Fregene e Maccarese. (fonte Ansa)

