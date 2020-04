Dalla piazza di San Giovanni a quella virtuale: ecco il Concertone del 1 maggio 2020

Musica – Il concerto del Primo Maggio 2020, il cui titolo sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, quest’anno non si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, gli artisti si esibiranno infatti dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location in Italia per mantenere comunque viva la tradizione del festival nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19.

L’intero concerto sarà quindi trasmesso in diretta dagli studi televisivi. Ambra Angiolini condurrà l’evento, che andrà in onda in prima serata su Rai 3 e Rai Radio 2, venerdì 1° maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00.

Tra gli artisti di questa edizione troveremo: Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero, Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristian Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo Bennato e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo, Tosca. Tra i nomi spiccano anche due grandi del mondo musicale internazionale: Sting, che sembra si esibirà dal suo studio di Londra e Patti Smith.

Anche quest’anno il Concertone viene promosso dai sindacati italiani Cgil, Cisl e Uil, che dal 1990 organizzano il festival musicale in occasione della festa del lavoro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica