Donazione sangue, appuntamento domenica 3 maggio ad Aranova, con la Cri di Fiumicino

Fiumicino – Si rinnova l’appuntamento della donazione sangue con il Comitato di Fiumicino della Croce Rossa Italiana, che in collaborazione con l’associazione territoriale Crescere Insieme, vi aspettano domenica 3 maggio presso la parrocchia Nostra Signora di Fatima, in via Michele Rosi 186 ad Aranova, a partire dalle ore 7.30.

“La carenza di sangue nella regione Lazio – afferma il presidente del Comitato di Fiumicino della Croce Rossa Italiana, dott. Stefano Salvinelli – continua ad essere presente e mai come ora c’è il bisogno di più donatori.”

“Ricordiamo – aggiunge Salvinelli – che tutte le donazioni vengono effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute di ogni donatore e che gli spostamenti per andare a donare sono consentiti dai decreti attuali.”

