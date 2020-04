Farmacisti in aiuto: “Il diritto di proteggersi dal virus. Aiutiamo chi ha bisogno”

“In previsione della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che partirà ufficialmente il 4 maggio, si è arrivati all’accordo di bloccare il prezzo delle mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi.

Il commissario per l’emergenza Arcuri assicura infatti che in questo modo si garantisce, concretamente, il diritto alla salute di tutti i cittadini.”

Un primo passo quindi per permettere, anche a chi vive una situazione di difficoltà economica, il diritto di proteggersi dal virus.

Farmacisti in aiuto, dal 2006 si impegna nella realizzazione di progetti di solidarietà in Italia e all’Estero.

Uno dei progetti attualmente attivo è il “Fondo di solidarietà” che sostiene le famiglie del Comune di Fiumicino che si trovano in un momento di difficoltà. L’iniziativa vuole essere la risposta ad una crescente vulnerabilità sociale di alcuni cittadini del territorio in cui la Onlus opera.

“È giusto rimarcare l’importanza di questo progetto, soprattutto perché ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza andando ad aiutare la realtà del territorio.” – racconta Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in Aiuto.

Uno dei modi per contribuire al sostentamento del “Fondo di solidarietà” è quello di donare il 5×1000. In sede di dichiarazione dei redditi basterà indicare nell’apposita casella il Codice Fiscale di Farmacisti in Aiuto che è 97427160581; è bene ricordare che non si tratta di un costo per il singolo, ma si sta indicando allo Stato che il 5×1000 delle tasse verranno versate a Farmacisti in Aiuto che le utilizzerà per realizzare progetti come questo.

Aiutaci a fare sempre di più. Aiutaci ad aiutare.

Per maggiori informazioni

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina personale il quotidiano online “Il Faro”, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

Il Faro online – Clicca qui per accedere alle Pagine Personali