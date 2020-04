Fiumicino, Calicchio: “Al via la sanificazione delle scuole in vista della maturità”

Fiumicino – “In vista degli esami di fine anno che molti studenti e studentesse dei licei e degli istituti tecnici del nostro territorio svolgeranno all’interno delle loro scuole, abbiamo predisposto la sanificazione di tutti gli ambienti interni ed esterni degli edifici scolastici, che per questi istituti ricordo sarebbero di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Ringraziamo la società Ays, che opera in ambiente aeroportuale e commerciale ed è attiva soprattutto nella sanificazione degli aeromobili e dei locali magazzini, che si è offerta di sanificare le scuole superiori del comune di Fiumicino a titolo gratuito. Le sanificazioni, che avverranno con macchinari a ozono e vapore e grazie a personale munito di tute, visiere protettive, copriscarpe, mascherine e guanti, partiranno sabato 2 maggio dal liceo e dall’agrario di Maccarese e proseguiranno nella settimana successiva nell’Istituto Baffi di Fiumicino. Abbiamo ritenuto che fosse importante e urgente agire soprattutto negli istituti superiori perché saranno i primi ad essere riaperti in quanto interessati dagli esami di maturità dei ragazzi già dal 18 di giugno”, conclude Calicchio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino