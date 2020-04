Fiumicino, Don Tommaso compie 101 anni. Calicchio: “Un punto di riferimento”

Fiumicino- “Desidero porgere i migliori auguri a Don Tommaso da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver raggiunto l’onorevole traguardo di 101 anni”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Don Tommaso – aggiunge – ha rappresentato e continua a rappresentare per la nostra comunità un punto di riferimento non solo spirituale ma umano. Tantissime generazioni di ragazze e ragazzi di Fiumicino, me compreso, sono passati attraverso i suoi insegnamenti. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno”.

