Fiumicino, l’opposizione: “Consiglio comunale approssimativo e inaccessibile ai cittadini”

Fiumicino – “Prima il decreto legge (il cosiddetto Cura Italia) poi la legge 24 aprile 2020 n.27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale oggi, prevedono la possibilità di svolgere i Consigli comunali e le attività democratiche previste per legge per il funzionamento degli Organi e delle amministrazioni anche attraverso videoconferenza (art. 73)”.

E’ quanto si legge in una nota a firma dei capigruppo di centrodestra e delle liste civiche di Fiumicino, diffusa a seguito del Consiglio comunale, svoltosi in videoconferenza.

“La legge è chiara: questo può avvenire purché nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

La seduta del Consiglio comunale di questa mattina – proseguono i consiglieri dell’opposizione – è andata contro tutti questi criteri: innanzitutto non sono state né individuate né comunicate in modo chiaro le norme di indizione e svolgimento delle conferenze, la netiquette è un optional per il servizio comunale.

Poi oggi, in particolar modo, non era possibile capire chi e come fosse presente. Ad un certo punto neppure il sindaco era collegato in video e ha avuto il coraggio di accusare alcuni consiglieri di non voler partecipare e far finta di non sentire. Non solo: le sedute non sono mai state rese pubbliche. Il diritto alla partecipazione dei cittadini alla vita democratica è sacrosanto anche in tempi di coronavirus, come ci ricorda la legge, ma a Fiumicino ormai possiamo considerarci nel far-west.

Ultima considerazione: non si capisce perché il Sindaco abbia convocato una riunione straordinaria (con oltre 40 persone) di balneari, esercenti e ristoratori e non possa convocare il Consiglio comunale in presenza con 24 consiglieri e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le regole valgono sempre e vi sono anche le tecnologie per farle rispettare, ovunque e comunque”.

