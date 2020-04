Formia, disposta la riapertura dei cimiteri comunali

Formia – Dopo la sanificazione effettuata dei luoghi e di tutti i locali è stata emessa, ieri mattina, l’ordinanza sindacale n. 37 con la quale riaprono i cimiteri comunali e si regolamenta l’accesso.

A partire da sabato 2 maggio riaprirà il Cimitero di Castagneto, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalla 8:30 alle 12:30, con ultimo ingresso alle 12:00. Per permettere a tutti i cittadini di visitare i propri cari, in sicurezza e rispettando le misure “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid – 19” sarà consentito l’ingresso contemporaneamente a massimo cinquanta persone, superato tale numero si attenderà l’uscita di uno o più visitatori per entrare al loro posto.

Vista la chiusura di quasi due mesi del cimitero e per dare, quindi, la possibilità a tutti di poter ritornare a far visita sulle tombe dei cari la durata massima della visita sarà di non più di 30 minuti.

Dal 4 maggio tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, riaprirà il cimitero di Castellonorato, mentre dal 5 maggio si apriranno i cancelli del cimitero di Maranola, tutti i martedì, giovedì e sabato. Anche qui l’orario sarà dalle 8:30 alle 12:30, con ultimo ingresso alle ore 12:00 e in questo caso, viste le dimensioni, il numero massimo di visitatori contemporaneamente sarà di venti persone e la visita potrà durare al massimo venti minuti.

Per tutti i cimiteri comunali, l’accesso sarà consentito solo con mascherine e durante la visita. Inoltre, durante le fasi di accesso ed uscita si dovranno mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. È un piccolo passo, ma significativo verso la normalità.

