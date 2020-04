Formia invasa dal 5G? Il Comune ordina la demolizione dell’antenna a Gianola

Formia – Formia invasa dal 5G? Forse. Dopo il caso dell’antenna a Gianola, esploso prima del Coronavirus, a fine febbraio (leggi qui), sul piede di guerra, stavolta, ci sono i residenti di Santa Croce, che stanno portando avanti una petizione per impedire l’installazione di un’antenna in via Ugo La Malfa.

Il Sindaco: “Ordinata la demolizione dell’antenna di Gianola”

Intanto, sulla vicenda è già intervenuta il sindaco di Formia, Paola Villa, che sui suoi canali social ha voluto rassicurare la cittadinanza facendo sapere: “Il 16 Aprile 2020 il Comune di Formia ha ordinato la demolizione dell’antenna sorta a Gianola (45 giorni per eseguire).

Definire le antenne, da parte del legislatore, come “istallazioni di pubblica utilità” significa paragonarle a impianti fognari o di pubblica illuminazione, pertanto richiedeva un regolamento chiaro e soprattutto che tutelasse la città dai diversi ricorsi in tribunale fatti dalle compagnie telefoniche e quasi sempre vinti, in spregio alla tutela del territorio e della salute dei cittadini.

Il regolamento approvato il 26 ottobre del 2018 in Consiglio Comunale dice chiaramente: accorpamento delle esigenze delle diverse compagnie telefoniche, così che il territorio non diventi una distesa di antenne. Insomma – prosegue il Sindaco – per mettere una antenna bisogna dimostrare che effettivamente non c’è copertura, che sia realmente necessaria!



Quindi, la salvaguardia del territorio è stata fatta con atti concreti, non opponendo ideologicamente teorie, ma chiedendo se l’opera richiesta è “pubblicamente utile”, altrimenti davanti al Tar saremmo stati sempre soccombenti e il territorio continuava ad essere sfregiato.

Poi il Sindaco conclude: “Gli stessi accertamenti che abbiamo portato avanti per l’antenna di Gianola, ora li stiamo svolgendo per l’antenna di Santa Croce, con la consapevolezza che le zone periferiche della nostra città sono tuttora oggetto di particolare interesse da parte delle compagnie telefoniche.”

