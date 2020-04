Il Sindaco si sente poco bene e la sua Gaeta si preoccupa, ma Mitrano rassicura: “Ora si riparte”

Gaeta – Ieri mattina, Cosmo Mitrano, sindaco di Gaeta, durante la conferenza stampa, aveva ammesso di non sentirsi molto in forma. Immediatamente è partito il tam tam dei gaetani, preoccupatissimi per lo stato di salute del loro Primo cittadino, specialmente in questo momento storico delicatissimo, con l’emergenza Coronavirus ancora in corso.

Stando alle indiscrezioni, il malore che ha colpito il sindaco Mitrano (subito corso al Dono Svizzero per gli accertamenti) sarebbe dovuta ad una intossicazione da farmaco.

Tornato a casa, il Primo cittadino ha voluto rassicurare la sua comunità scrivendo un piccolo messaggio sui suoi canali social: “Ringrazio tutti, sto meglio! Stamattina un lieve malore mi ha buttato un po’ giù. Era opportuno però fare degli accertamenti.

Capita, ma fortunatamente la situazione è sotto controllo, mi sento molto meglio e vi ringrazio di cuore per il vostro affetto.” Per poi concludere con il suo tipico sprint da atleta: “Ora si riparte!”

