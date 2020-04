Roma - Le Lega "occupa" il Parlamento. Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega, una trentina in tutto, sono rimasti nell'Emiciclo come aveva annunciato nel pomeriggio il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il motivo? Una protesta contro le misure di contenimento decise dal governo.

Il parlamentari della Lega "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si daranno risposte certe - tuona Salvini - Finché il premier Giuseppe Conte non darà il via libera alle misure di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza coronavirus e non allenterà la morsa che lascia il paese chiuso, la Lega manterrà un presidio giorno e notte nelle aule di Camera e Senato". A quanto si apprende, i parlamentari leghisti hanno già organizzato la turnazione per le prime due notti, mentre i delegati d'aula sono al lavoro per pianificare la protesta.

Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli Italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, (1/3) pic.twitter.com/eTubd9oZyj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 29, 2020

"Restiamo a oltranza in Parlamento, che è il nostro luogo di lavoro, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola". Così una nota della Lega, che annuncia l'iniziativa in corso a Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando come "è ora che si torni a essere una democrazia compiuta".

"Non rallenteremo, né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati - spiegano dal partito di Matteo Salvini - porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile".

"Rimarremo - fanno sapere - finché il governo non darà risposte chiare, tempi certi anche a nome dei sindaci e degli amministratori locali sul ripristino di tutte le libertà, nella piena tutela della salute e con indicazioni a livello nazionale. Servono certezze sulle regole sanitarie per poter ripartire in sicurezza, tempi certi per la cassa integrazione di chi non sta lavorando e soldi veri per autonomi e imprenditori".

Non interrompiamo il lavoro né diamo fastidio a nessuno, siamo la vostra voce! (2/2) pic.twitter.com/6Kvl26RLrF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 29, 2020

"Siamo e rimarremo in aula anche per ribadire l’importanza della certezza della pena e l’indignazione degli italiani per la scarcerazione di decine di mafiosi ergastolani assassini. È ora che finalmente ciascuno si assuma le proprie responsabilità, che sia coinvolto di nuovo il Parlamento nelle decisioni che riguardano la vita, i diritti e le libertà di ognuno di noi. È ora che si torni a essere una democrazia compiuta", concludono i leghisti.

"Ci auguriamo che tutte le opposizioni di centrodestra sostengano l’iniziativa di restare in Aula in nome della libertà, democrazia e sicurezza del popolo italiano”. Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari si rivolgono agli alleati di centrodestra.

Nel frattempo, i Questori del Senato, a quanto riferiscono fonti parlamentari, su mandato della presidente Maria Elisabetta Casellati stanno chiedendo ai senatori della Lega di sgomberare l'Aula. Ma, riferiscono le stesse fonti, la Lega si è rifiutata.

I commenti della maggioranza

"Non viene mai, e stasera vuol star qua tutta la notte", scrive su Twitter la senatrice del Movimento 5 Stelle e Questore del Senato, Laura Bottici, postando anche un'immagine con il computo delle presenze assenze del senatore Matteo Salvini che ha occupato l'aula di Palazzo Madama.

"Il calo di consensi mette la Lega sull'orlo di una crisi di nervi. Non si può utilizzare il Senato in maniera strumentale per pagliacciate mentre il Paese e i cittadini hanno bisogno di risposte e di persone che lavorano. L'assenteista cronico Salvini deve venire in Senato a lavorare, non a fare il gioco della propaganda e della disinformazione", scrive su Fb, sull'account del M5S Senato, il capogruppo del Movimento a Palazzo Madama Gianluca Perilli.

"Presidio democratico di Italia Viva contro le pagliacciate del re del Papeete che impone alla Lega di occupare l'Aula del Senato. Un comportamento da irresponsabili che ostacola chi lavora per risolvere la crisi", il commneto, postato su twitter, di Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, pubblicando l'immagine che la ritrae con altre senatrici renziani nell'Aula occupata dalla Lega.

Foto © Twitter Matteo Salvini

