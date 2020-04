Ladispoli, farmacie aperte a maggio: ecco quali e quando

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che venerdì primo maggio la Farmacia 2 di viale Europa sarà aperta, a battenti chiusi, dalle ore 8:30 alle 19:30. Da sabato 2 maggio a sabato 30 maggio la Farmacia 3 di via Bari 72 effettuerà servizio di Guardia farmaceutica notturna.

Dal 2 maggio gli orari di apertura diurna delle Farmacie di Flavia Servizi saranno i seguenti:

Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:40 alle 19:30;

Farmacia numero 2, viale Europa 22, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato);

Farmacia numero 3, in via Bari 72, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato); il sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;

Farmacia numero 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:40 alle 19:30.

