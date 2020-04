Manutenzione delle strade e pubblica illuminazione: gli interventi a Latina

Latina – A partire dal 15 aprile scorso e in concomitanza con la riapertura degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi, il Servizio Decoro e Manutenzioni del Comune di Latina ha riattivato le operazioni di manutenzione delle strade.

È stata eseguita l’asfaltatura di via Duca del Mare e di via Padre Reginaldo Giuliani, mentre altri interventi di manutenzione sono stati effettuati in via Persicara e in corrispondenza dell’incrocio tra via Vespucci e viale Kennedy. Lavori relativi alla segnaletica orizzontale sono stati eseguiti in via dei Mille e via Emanuele Filiberto.

Proseguono inoltre i lavori relativi al terzo stralcio della Convenzione Consip “Servizio Luce 3” con la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia Led.

In questa settimana il cronoprograma prevede le seguenti vie: Via Signorini e Signorini Parcheggio, Via G. Raggio, Largo G. De Nittis, Via S. Casorati, Via Fiuggi, Via Rieti, Via Milano, Via G. De Chirico e parcheggio, Via Bradano, Via P. Serra, Via Dottori, Via A. Savino, Via Renato Brozzi, Via Giuseppe Boldini, Via dell’Agora Rotonda, Via L. Bonanni, Via Giorgio Cocchi, Via Umbria, Via Lombardia, Via Sezze, Via Cisterna, Via Aprilia Parco San Marco, Strada S. Fecitola, Strade Congiunte Sinistre, Via del Fosso, incroci di Strada Trasversale, Strada dell’Inferno, Strada della Paglietta, Strada del Falchetto, Strada della Striscia, Strada Tor Tre Ponti, Strada del Truglio, Strada Piscinara Sinistra, Via Uccellara, Strade Congiunte Destre, Strada Casal delle Palme, Strada Podgora, Via Erodoto. In Via dell’Agora si procederà alla sostituzione dei sostegni.

In considerazione della situazione emergenziale, vista l’impossibilità di apporre divieti di sosta o di richiedere lo spostamento dei veicoli parcheggiati, il cronoprogramma relativo alla pubblica illuminazione potrebbe variare in relazione alla presenza di veicoli che rendano impossibile l’esecuzione delle lavorazioni.