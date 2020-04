Rete idrica e fognaria a Pomezia, Batistoni: “Lavori previsti anche a Villaggio Bravetti”

Pomezia – “Terminata con esito positivo la conferenza dei servizi per l’estensione della rete idrica in via delle Monachelle. I lavori verranno eseguiti da Acea ed inizieranno da Via Cattolica per arrivare in Via delle Monachelle entro la fine del 2020 e concludersi nell’arco di 18 mesi”. Così in una nota stampa il consigliere comunale M5S Andrea Batistoni.

“Una volta conclusa la prima fase di estensione – spiega Batistoni -, partiranno anche quelli nel tratto mancante di Villaggio Bravetti. La stessa società idrica provvederà al rifacimento completo del manto stradale al termine dei lavori. Un altro traguardo raggiunto dall’amministrazione M5S, che ha l’obiettivo di completare la fruizione dei servizi idrici nei quartieri rimasti ancora sprovvisti”.

