Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Il flusso umido occidentale di matrice atlantica che sta caratterizzando la fase centrale della settimana influenzerà il tempo su parte delle nostre regioni anche durante festività legate al ponte del 1° maggio. L’alta pressione rimarrà confinata alle latitudini mediterranee, anche se nel corso del weekend tenterà un’espansione verso nord in corrispondenza della Penisola Iberica e dell’Europa occidentale. I fronti occidentali scorreranno lungo il bordo superiore dell’anticiclone e cercheranno di coinvolgere quantomeno le nostre regioni settentrionali, in particolare le aree alpine, mentre faticheranno ad attivarsi più a sud, trovando la resistenza dell’alta pressione. Vediamo più nel dettaglio:

METEO ITALIA VENERDÌ PRIMO MAGGIO. Nel corso della giornata una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi occidentali con ripresa di piogge e rovesci che si propagheranno velocemente verso quelle orientali e con sconfinamenti all’alta Pianura Padana, anche in forma temporalesca. Qualche piovasco atteso in serata fin sulla bassa Val Padana a sud del Po, sul Levante Ligure e alta Toscana. Sul resto d’Italia si avranno condizioni di maggiore stabilità, anche se i cieli saranno offuscati dal passaggio di stratificazioni alte e si assisterà inoltre ad una temporanea variabilità sulle regioni del basso Tirreno e lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili o in lieve calo al Nord.

METEO ITALIA SABATO. Passato il fronte di venerdì uno nuovo punterà sabato ancora una volta le Alpi occidentali, dove è atteso un peggioramento in giornata con rovesci in marcia verso le Alpi orientali, ma con coinvolgimento soprattutto dei settori di confine e fenomeni a tratti intensi verso sera su quelli occidentali. Tempo migliore sul resto d’Italia, seppur con una certa variabilità a ridosso dell’Appennino, dove è atteso qualche fenomeno in locale sconfinamento alle coste adriatiche centro-meridionali, specie pugliesi. Temperature in lieve aumento.

METEO ITALIA DOMENICA. Il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale indebolirà il passaggio dei fronti sull’Italia e la giornata risulterà un po’ più stabile di quelle precedenti. Un nuovo marginale fronte riuscirà tuttavia a coinvolgere le Alpi occidentali con qualche pioggia sulle aree di confine, in esaurimento in giornata. La disposizione delle correnti più da nordovest sarà però causa di una certa variabilità diurna sulla dorsale appenninica, dove si accenderà qualche rovescio o temporale in esaurimento in serata.

FASE 2, clicca qui per la tendenza meteo per la prossima settimana.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l’apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Primo maggio che si prospetta decisamente variabile su Toscana, Umbria e Lazio. Nubi irregolari in transito, alternate a parentesi assolate, più ampie e diffuse tra tardo mattino e primo pomeriggio su coste e pianure. Qualche piovasco intermittente sarà invece possibile a ridosso dell’Appennino e sulla Toscana nord occidentale. Tra sera e notte tendenza a generale aumento della copertura con qualche pioggia o anche rovescio non escluso su Toscana settentrionale ed orientale, Umbria e dorsale laziale, per un secondo veloce impulso instabile. Temperature senza particolari variazioni, clima diurno abbastanza gradevole sulle interne, ventoso e più fresco sulle coste. Venti moderati da Ponente o da Ovest-Sudovest, a tratti sostenuti durante le ore centrali della giornata su coste, Appennino e in generale sulla Toscana. Mare mosso o molto mosso al largo

Commento del Previsore Lazio

Fino al 1 maggio spiccata variabilità su Toscana, Umbria e Lazio, esposte a umide correnti occidentali, con spazi assolati alternati al passaggio di nubi irregolari, che a ridosso dell’Appennino e sulla Toscana nord occidentale potranno anche produrre qualche pioggia o breve rovescio intermittente. Il tutto in un contesto termico diurno mite, ma con venti a tratti sostenuti da Ovest, specie sulla Toscana e in generale in Appennino.

Il weekend del 2-3 maggio si prospetta in prevalenza soleggiato, tuttavia saranno possibili locali rovesci o temporali pomeridiani o pre-serali su Appennino e basso Lazio in genere; temperature comunque in aumento con punte anche di 25-26°C sulle zone interne lontane dalle coste. Dal 4 maggio l’anticiclone africano tenterà di rimontare verso il Tirreno ma il suo progetto potrebbe andare in porto solo in parte.