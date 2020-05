Alessio Coronas: “La questione Parco Leonardo torni sull’agenda politica locale”

Fiumicino – “L’ennesimo fatto di cronaca nella zona di Parco Leonardo (leggi qui) sottolinea ancora una volta come questa parte di territorio di Fiumicino abbia bisogno di maggiore attenzione”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

E’ una zona popolata da migliaia di persone, eppure manca ancora di molti servizi promessi negli anni. Primo tra tutti un presidio fisso delle forze dell’ordine. Carabinieri e Polizia a Fiumicino non bastano per tenere sotto controllo un territorio spesso “visitato” dagli appartenenti ai campi rom sistemati geograficamente nei pressi, la stazione è un altro punto sensibile, la presenza di un centro commerciale anche.

Eppure ad oggi ancora non si riesce ad attivare il presidio fisso della Polizia municipale, più volte chiesto, più volte promesso, on ci locali già attrezzati eppure desolatamente vuoti.

I cittadini di Parco Leonardo, quartiere in crescita, hanno diritto ad una tutela come gli altri, hanno diritto ai servizi che furono loro promessi. Presenterò un’interrogazione formale al primo consiglio comunale utile, in modo da rimettere la questione Parco Leonardo al centro del dibattito politico. Spetterà poi alla maggioranza dare risposte”.

