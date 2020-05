Anzio, lavori in corso per la nuova segnaletica stradale

Anzio – Lavori in corso, al centro di Anzio, per la realizzazione della nuova segnaletica stradale.

Ad Anzio centro, a tutela della sicurezza stradale, con il coordinamento della Polizia Locale, sarà ultimato in questi giorni l’intervento per il restyling delle strisce pedonali, per la segnaletica di stop a terra e delle aree parcheggio che, fino al 31 maggio, resteranno comunque gratuite. A breve, ultimate le procedure di gara, partiranno i lavori anche per la nuova segnaletica a Lavinio e negli altri Quartieri del territorio.

Da alcuni giorni, inoltre, con l’Amministrazione De Angelis, sono stati riaperti i cantieri per la manutenzione straordinaria delle strade e per l’efficientamento ed il potenziamento della pubblica illuminazione, con oltre il 50% dell’intera rete già convertita a led.

