Latina – Il personale operativo, dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto all’alba di oggi, poco dopo le 5, nel Comune di Latina, a borgo Montello, a seguito di alcune segnalazioni di un incendio auto.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia, constatava la presenza di una vettura, a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento valse ad evitare il propagarsi del rogo nella vegetazione adiacente.

Successivamente, in stretta collaborazione con i carabinieri anch’essi sul posto, si è cercato di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.

