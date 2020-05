Fiumicino – Notte di paura a Parco Leonardo. Verso le 4 c’è stato un forte boato, hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare del Lazio, in Via Mantegna. Poi sono susseguite altre esplosioni. I Vigili del Fuoco sono arrivati dopo poco.

“Noi che abitiamo sopra la banca – racconta Marilù, una residente – avevamo le case invase di odore acre irrespirabile. Vogliamo gridare aiuto al Sindaco di Fiumicino . Lui deve darci sicurezza. Le strade di Parco Leonardo sono per la maggior parte di loto pertinenza . Hanno 40 webcam da anni mai Istallate per la diatriba in eterno con Caltagirone per le pertinenze. Vogliamo poter vivere in sicurezza”.

Foto 2 di 2



Anni fa ci fu un’altra rapina: con un mezzo buttarono giù la recinzione e colpirono il bancomat. Sapete come fini^ Che i condomini dovettero pagare danni per diecimila euro. L’ assicurazione della banca vinse perché fu solo… tentata rapina.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino