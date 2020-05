Carcassa di balenottera “abbandonata”, uccisa anche dalla burocrazia

Fiumicino – L’allerta è stata data martedì notte, il recupero è avvenuto mercoledì mattina. E’ questa la tempistica inerente la balenottera trovata morta sulla spiaggia di Fregene (leggi qui), di fronte al Glauco.

Oggi una segnalazione fatta via facebook da un cittadino ne denunciava l’abbandono – con i rischi sanitari che ne conseguono – all’uscita della spiaggia pubblica nei pressi del Pellicano.

Per capire di cosa sia morta la balenottera bisognerà aspettare le analisi dell’Istituto di zooprofilassi, ma nell’attesa possiamo dire che sia stata uccisa una seconda volta, dalla burocrazia.

Cosa è accaduto?

Premettendo che nessuno ha “abbandonato” la carcassa di animale, ma che la Guardia Costiera dopo l’intervento di recupero ha sigillato l’animale in un apposito sacco di plastica (che era stato lasciato chiuso ermeticamente, prima che qualcuno decidesse di romperlo per mostrare l’animale) e ha delimitato l’area con apposita striscia bianca e rossa, la legge prevede che a smaltire le carcasse siano soltanto ditte autorizzate.

La capitaneria di Porto ha dunque allertato da subito il Comune, titolare dell’ordine di smaltimento. A sua volta il Comune ha allertato la ditta di recupero, che – per prassi – una volta caricato l’animale ha l’obbligo di portarlo all’Istituto di zooprofilassi per gli esami del caso. Peccato che la ditta non sia arrivata.

Per il recupero, infatti, esistono procedure e protocolli da seguire, che si sono “agganciati” con la festività del 1 maggio. Il che ha provocato i ritardi denunciati via social, con una burocrazia che per l’ennesima volta mette i bastoni tra le ruote ad interventi di urgenza.

Urgenza sì, perché comunque una carcassa in putrefazione risulta essere un rischio anche per la salute di chi vi si trovasse a passare nelle vicinanze. Oggi il Comune ha effettuato nuovi solleciti, e tra oggi e domani la carcassa sarà rimossa dall’arenile. Per il futuro, onde scongiurare eventi simili, le carcasse saranno sistemate in luoghi più riparati, in attesa dell’intervento delle ditte specializzate.

