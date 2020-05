Coronavirus, in provincia di Latina 5 nuovi casi positivi

Latina e provincia – Sono 5 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Latina. Un numero contenuto, ma comunque il peggiore di tutta la settimana. A farlo sapere, in via ufficiale, è l’assessorato alla sanità della Regione Lazio.

Salgono. quindi, a 511 i positivi registrati in terra pontina dall’inizio dell’emergenza. Sale anche il numero delle vittime, ora a quota 26, dopo il decesso. al Goretti, di una 78enne.

Viene segnalato inoltre che le USCA-R sono al lavoro per l’indagine epidemiologica nelle RSA e nelle case di riposo del territorio, iniziata giovedì nella San Michele di Aprilia.

