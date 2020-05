Coronavirus, nuovo record nel Lazio: i guariti sono il triplo dei nuovi casi

Roma – “Oggi registriamo per il terzo giorno consecutivo un dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali) nelle ultime 24h il triplo dei nuovi casi positivi che sono stati 56 nelle ultime 24h con un trend per la prima volta sotto a 1%.

In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 13 nuovi casi positivi. 41 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica;

Asl Roma 2 – 15 nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in ;

Asl Roma 3 – 5 nuovi casi positivi. 21 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio;

Asl Roma 4 – Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 102 anni. 280 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio;

Asl Roma 5 – 7 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6 – 9 nuovi casi positivi. 6 decessi: 1 uomo di 86 anni, 5 donne di 94, 78, 72, 81 e 84 anni. 41 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Ampliati i posti nella RSA Covid pubblica di Genzano con apertura nuovo reparto;

Asl di Latina – 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 78 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone – non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 59 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Ripresa operatività dell’Ospedale di Tarquinia;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 2 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 2 pazienti sono guariti. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli – il 37,7% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Policlinico Tor Vergata – 8 pazienti sono guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – nella giornata di ieri 69 casi sospetti tutti negativi, dimessi 3 pazienti guariti. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 10 pazienti: 7 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 1 familiare

Università Campus Bio-Medico – Al Covid Center Campus Biomedico sono 13 i pazienti guariti da inizio emergenza COVID-19.