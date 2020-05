Da Milano ad Ardea per rivedere i genitori: bloccata e obbligata alla quarantena

Ardea – Da Milano arriva a Roma per una visita medica e decide di fermarsi ad Ardea, a casa dei genitori, prima di effettuare la visita. La giovane donna è arrivata a Termini, dove è salita a bordo di un’autonoleggio Ncc ed è stata bloccata al varco di via Laurentina, altezza Castagnetta, dalla Polizia Locale di Ardea.

La ragazza si è giustificata dicendo che non voleva affrontare subito il viaggio di ritorno fino a Milano, ma prevedeva di fermarsi per una notte a casa dei genitori a Nuova Florida prima di andare a fare la visita medica. I vigili, dopo aver verificato la veridicità dei fatti, hanno scortato la donna a casa dei genitori, ma la visita medica le è stata annullata poco dopo dalla struttura sanitaria, e la donna è stata così costretta alla quarantena domiciliare per i prossimi 14 giorni, vista la provenienza dalla Lombardia, regione più colpita dal coronavirus. La ragazza non presenta nessun sintomo da Covid-19 ma verrà strettamente tenuta sotto controllo sanitario sia dalla Asl che dalla Polizia Locale di Ardea.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea