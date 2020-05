Fase 2 a Minturno: sospese le rate di Imu e Tari

Minturno – La delicatelissima fase 2 dell’emergenza Coronavirus è ormai alle porte e anche Minturno, come tutta Italia, si prepara a questa nuova sfida. Lo fa con una buona, seppur piccola, notizia: con la determina 275 del 28 aprile sono state sospese fino al 31 maggio le rate per l’Imu e la Tari.

I versamenti delle tasse dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, il mese successivo alla sospensione delle rate. Tranne nel caso in cui, ovviamente, nel mentre non siano adottati ulteriori provvedimenti in tal senso.

Stefanelli: “Ho fiducia in voi, rispettate le regole”

Ma Minturno si prepara alla fase 2 anche con una sana dose di ottimismo arrivata direttamente dal sindaco, Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha fatto sapere: “Da lunedì dimostriamo di essere una Comunità matura e intelligente che riesce a gestire con responsabilità gli spazi pubblici.

Ai Sindaci, infatti, è dato il potere di interdire l’accesso a parchi ville giardini e altre aree pubbliche in cui non si riesca a rispettare il divieto di assembramento… vi prego aiutatemi a non esercitare mai questo potere.

Dimostriamo di poter gestire gli spazi di libertà con rispetto verso noi stessi e gli altri. Ho fiducia in voi!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno