Ladispoli, dal 2 maggio torna la raccolta a domicilio di ingombranti, Raee e sfalci

Ladispoli – Il delegato consigliere delegato all’igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da sabato 2 maggio sarà possibile richiedere la raccolta a domicilio degli ingombranti e Raee e degli sfalci e potature attraverso:

numero verde: 800598114 dalle 8:00 alle 19:00 (il servizio è attivo dal lunedì al sabato)

mail: ladispoli@tekneko.com indicando nome e cognome del richiedente, recapito telefonico, tipologia e quantità di rifiuti (gli utenti saranno ricontattati da Tekneko).

Si ricorda inoltre che da lunedì 4 maggio riapre il Centro di Raccolta Comunale di via degli Aironi che, vista l’emergenza sanitaria attualmente in corso, dovrà essere utilizzato solo in caso di effettiva necessità e rispettando tutte le norme di sicurezza.

Il Centro sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:00 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 17:30 e l’accesso sarà consentito ad un solo utente per volta che non potrà sostare all’interno per un tempo superiore al necessario per svolgere il conferimento e comunque non superiore a 20 minuti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli