Martina: “Fermate la trasformazione del cinema drive-in di Roma in centro commerciale”

Roma – Il drive-in più antico e più grande d’Europa rischia di essere trasformato in Centro commerciale. E, forse, non è il momento più adatto per cancellare uno spazio adeguato per far sopravvivere il cinema, una delle vittime della pandemia da covid-19.

Lo sostiene Martina, una ragazza di 19 anni, studentessa universitaria in professioni sanitarie, appassionata di cinema, che ha lanciato una petizione su change.org. A dare forza alla richiesta di Martina è stato l’annuncio del capogruppo M5S del X Municipio, Antonino Di Giovanni, lanciato dal nostro giornale (leggi qui) sulla necessità di aprire già da questa estate almeno due drive-in sul litorale romano.

“Da piccola – esordisce Martina – ho sempre sognato di poter passare una serata al Drive-in, in macchina con i miei amici. Avere l’opportunità di poter vivere ciò che ho sempre visto in Grease o sentito nei discorsi dei miei genitori. Questo non mi è mai stato possibile poiché il Drive-in è in disuso da parecchi anni. Un briciolo di speranza in me è tornata quando ho sentito le notizie al telegiornale. In questo momento cosi delicato di pandemia, chiunque si è reso conto di quanto sia complicato riuscire a trovare delle soluzioni per avere momenti di sfogo e di piacere ed una di queste soluzioni che ha cominciato a diffondersi ultimamente è proprio quella della riapertura dei Drive-in”.

“Io – continua Martina – vivo a Casal Palocco e qui a pochi metri di distanza da casa mia posso vantare di avere non solo il primo cinema Drive-in aperto in Europa, il 29 agosto del 1957, ma anche il più grande! In questo momento vogliono cominciare i lavori per costruirci al suo posto un centro commerciale, ignorando il grande potenziale di quello che è presente attualmente. La riapertura di questo posto gioverebbe molto alla fama del nostro quartiere e in questo delicato periodo porterebbe molti più incassi di quanto non lo farebbe un centro commerciale”.

Tra gli atti pubblicati dal Comune di Roma sul sito istituxionale non si trovano i progetti relativi all’iniziativa urbanistica. Secondo indiscrezioni tratte dal profilo facebook “L’ortica” di Maurizio Giandinoto, il progetto risalirebbe al 2015 e prevederebbe la realizzazione di un centro commerciale, di palazzine a due piani e di un’area adibita a vivaio.

“Provo a fare questo – spiega Martina – vorrei fare una raccolta firme per avere un parere generale per fare richiesta di poterlo riaprire superando ovviamente un certo numero di firme questo sarà magari possibile e per un breve periodo di tempo tutti noi poteremo vivere un’esperienza altrimenti lasciata ancorata nel passato”.

Per sottoscrivere la petizione basta accedere da questa pagina (clicca sulla scritta arancione).