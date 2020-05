Nettuno, accordo Comune-Unitalsi per fa fronte all’emergenza sociale

Nettuno – E’ stato firmato nelle scorse ore il Protocollo di Intesa tra il Sindaco del Comune di Nettuno Ing. Alessandro Coppola e il Presidente dell’Unitalsi della Sottosezione di Albano al fine di intervenire per l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso.

Il progetto realizzato in collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Albano , tenuto conto delle finalità sociali di assistenza ai malati e disabili della stessa e della collaborazione, prevede la gestione a titolo gratuito dell’accoglienza telefonica dei cittadini nell’ambito dei numerosi servizi attivati dal Comune di Nettuno per venire incontro ai cittadini in difficoltà nel corso dell’emergenza Coronavirus come gli avvisi per i buoni spesa, i pacchi alimentari e la spesa solidale.

Il progetto prevede anche l’assistenza a persone sole, ai quarantenati e isolati che non possono uscire, ai nuclei familiari in particolare condizioni di disagio sociale, economico, psicologico, che riceveranno un pacco alimentare gratuito contenente generi di prima necessità.

La realizzazione del progetto in questione avverrà nel rispetto del protocollo di intesa tra il Comune, l’Unitalsi – Sottosezione di Albano e sarà attuato nel periodo compreso dal mese di maggio alla fine di luglio 2020. I servizi sociali, conclusa la procedura di individuazione, invierà all’Associazione Unitalsi l’elenco dei beneficiari

I generi di prima necessità utilizzati saranno quelli provenienti da donazioni di privati e da terzi, dalla raccolta della spesa solidale proveniente dai supermercati e sarà a carico di questo Comune l’acquisito di generi di prima necessità ad integrazione della spesa necessaria.

All’acquisto dei generi di prima necessità provvederà il Comune di Nettuno previa una ricognizione settimanale sul fabbisogno di acquisto effettuata dall’Unitalsi che ha tra i suoi compiti quello di inventariare i beni di prima necessità, mantenere aggiornato il registro di carico e scarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione della cosa pubblica.

“Credo sia il momento di essere prudenti, ma collaborativi – ha dichiarato il Presidente Pietro Corti – ringrazio il Sindaco di Nettuno Ing. Alessandro Coppola, la Dirigente ai Servizi Sociali Margherita Camarda e il Segretario Generale Tullio Di Ascenzi, l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce per la fiducia e la stima testimoniata alla nostra Associazione. Non è il tempo in cui i volontari posso restare tranquillamente a casa, lasciando che la vita di tutti i giorni sia vuota, non possiamo perché siamo stati chiamati a “servire” sempre soprattutto di fronte a tragedie come queste che posso essere vinte solo insieme”.

“Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce – l’Unitalsi e tutte le associazioni che collaborano con noi in questo difficile momento emergenziale. Il loro aiuto è stato preziosissimo per riuscire ad dare risposte e una mano concreta alla fascia di popolazione più in difficoltà a causa del Coronavirus”.

