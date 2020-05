Nettuno, il Comune lavora al piano per far ripartire la città dopo l’emergenza

Nettuno – L’Amministrazione di Nettuno, guidata dal sindaco Alessandro Coppola, affronta il post emergenza Covid-19 con un progetto che ha come obiettivo l’elaborazione di un piano di ripartenza della città.

“Nettuno non abbandona nessuno… e riparte”: questo il nome del progetto che avrà come orizzonte di pianificazione sia la fase temporale 2 che la 3. La prima vedrà l’allineamento del nostro territorio alle normative sanitarie della Asl Roma 6 nonché al Dpcm del 26 aprile 2020; la seconda, definita fase 3, dovrà prevedere il vero rilancio dell’intera città.

Il progetto è strutturato secondo le regole e gli strumenti del project management che fissa obiettivi, responsabilità e tempi che unitamente ad una governance di progetto costituirà un valido supporto decisionale alle attività dellAamministrazione, sia per quello che riguarda il “mentre”, che per quello che sarà il “dopo”, non molto lontano della nostra città. Il gruppo di lavoro ha come campi di azione tutti i settori della vita produttiva e sociale della città e per questo si avvarrà del contributo di rappresentanti delle varie aree che operano giornalmente sul territorio. La loro esperienza, unitamente a quella di esperti, sarà preziosa nel mitigare i danni ricevuti e rilanciare la nostra città. Sponsor e garante di questo progetto è Alessandro Coppola e la sua squadra di governo, mentre la direzione del team è affidata a Gianni Isaia, esperto di project management già incaricato dal Sindaco della pianificazione strategica.

