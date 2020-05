Piana di Sant’Agostino, scontro fra tre mezzi

Gaeta – Sono da poco passate le 18, quando, sulla Flacca, all’altezza della Piana di Sant’Agostino, a Gaeta, si registrano uno scontro tra tre mezzi, un furgone di una ditta di costruzioni di Lenola, un autoarticolato apparentemente parcheggiato sul ciglio della strada e una Peugeot 508.

Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro. Intanto, sul posto, per i rilievi del posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Gaeta. Secondo le prime ricostruzioni, pare che tutti e tre i mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione (Gaeta), anche se l’autoarticolato era fermo, in sosta.

Nell’impatto, è rimasto ferito, in maniera seria, alla testa, l’autista del furgone, immediatamente trasportato al Dono Svizzero di Formia, in codice rosso. Qui, sottoposto a tutti gli esami, gli è poi stato riscontrato, tra le varie lesioni, anche un trauma cranico, con la prognosi di dieci giorni. I conducenti degli altri due mezzi, invece, sono usciti illesi dallo scontro.

