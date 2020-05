Primo maggio a Ladispoli, il Sindaco: “Oggi purtroppo c’è poco da festeggiare”

Ladispoli – “Questa mattina, come da tradizione nel giorno della Festa dei lavoratori, abbiamo deposto una corona sulla lapide dedicata ai Caduti sul lavoro nel piazzale del cimitero comunale“, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“In questo periodo di emergenza sanitaria il nostro pensiero è rivolto in particolare a medici, infermieri, operatori socio sanitari, membri delle Forze dell’ordine e tutti coloro che, impegnati in prima linea per combattere il virus, hanno sacrificato se stessi per aiutare il prossimo. Oggi, con la maggior parte delle attività chiuse e con milioni di lavoratori che non hanno certezze sul proprio futuro, non abbiamo molto per cui festeggiare“.

“Lavoratori e imprese di tutti i settori – continua Grando – non chiedono altro che poter tornare a svolgere in sicurezza il proprio mestiere e hanno il diritto di ricevere risposte certe e aiuti concreti per rialzarsi dopo questo disastro economico. Con l’augurio di potervi rivedere presto popolare negozi, centri sportivi, bar, attività artigianali, ristoranti e tutti i luoghi dove ci si guadagna da vivere onestamente. Buon primo maggio Ladispoli”, conclude il Sindaco.

