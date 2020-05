Sabaudia, l’Anaci dona mascherine al Comando di Polizia locale

Sabaudia – Nei giorni scorsi, i rappresentanti della sezione pontina dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) hanno donato mascherine al Comando della Polizia Locale di Sabaudia. I sistemi di protezione personale sono stati consegnati nelle mani del Comandante Luigi Miraglia dal presidente ANACI Latina Nicola D’Alberti alla presenza del sindaco Giada Gervasi e di alcune amministratrici di condominio.

Le mascherine, realizzate dalla “Sara Norcia Eventi”, sono in puro cotone lavabile così da permettere l’igienizzazione e successivo utilizzo.

“Siamo consapevoli – ha commentato Nicola D’Alberti – dell’importante ruolo sociale che rivestiamo come amministratori di condominio e in questo momento di emergenza non potevamo far mancare il nostro sostegno a chi quotidianamente si adopera per la nostra salvaguardia”.

“Ringrazio l’Anaci a nome di tutto il Comando di Polizia Locale per la donazione e la sensibilità dimostrata. In questo momento così delicato, in cui gli agenti sono chiamati a controlli serrati sul territorio, questa donazione rappresenta un atto di grande generosità e un supporto alla sicurezza di tutti”, ha concluso il Comandante Miraglia.

