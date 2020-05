Top Volley Cisterna, arriva Kévin Tillie: “Progetto interessante, vengo per competere con le grandi”

Latina – «Il mio obiettivo? Spero che la Top Volley possa continuare la sua crescita diventando una grande squadra che possa competere con le grandi formazioni italiane». Il francese Kévin Tillie sarà lo schiacciatore della Top Volley per la prossima stagione, si tratta di uno dei migliori pallavolisti del suo ruolo nel panorama europeo.

Tillie arriva dal campionato polacco in cui ha vestito la maglia del Projekt Warszawa, ma la voglia di confrontarsi nella massima serie italiana è enorme. “Devo ammettere che adoro la Superlega italiana, penso che sia uno dei migliori campionati del mondo e lo dico conoscendolo – continua il martello transalpino eletto miglior ricevitore della Coppa di Polonia 2017 – conosco anche la Top Volley, abbiamo anche parlato molto in questa fase e ho scelto di dare il mio contributo a questa squadra, l’ho fatto perché penso che il loro progetto sia molto interessante: vengo in Italia per lavorare molto e per fare cose buone convinto che la squadra possa crescere molto”.

SI PARLA FRANCESE – Sono stati molti i giocatori francesi che il pubblico pontino ha imparato ad amare, specie negli ultimi anni. “Conosco molto bene Jean Patry e Nicolas Le Goff, con loro ho dialogato, ho chiesto opinioni su come si vive da quelle parti e altre informazioni sul Club, questo mi ha fatto capire tante cose – continua Kévin Tillie, che in Italia ha giocato con le maglie di Ravenna e Modena – ultimamente ho anche parlato con Giulio Sabbi, con lui ho giocato recentemente in Cina, ci siamo confrontati. La cosa che mi piace è che ora sia un Club che ha ambizione di crescere per diventare uno dei più grandi in Italia e io voglio essere d’aiuto nel miglior modo possibile”. In carriera, con i club, Kévin Tillie ha vinto due campionati polacchi, una coppa di Polonia e due campionati statunitensi mentre con la maglia della Nazionale francese ha centrato la medaglia d’oro al Campionato Europeo di Bulgaria e Italia 2015, oltre a un oro e un bronzo nella World League e l’argento nella VNL 2018.

ARRIVARE LONTANO – “A livello personale? Vorrei dare il meglio e aiutare la squadra in tutte le fasi del gioco, l’obiettivo può essere quello di raggiungere i play-off e magari sognare d’andare più lontano possibile”. Soddisfatto il Club pontino che dopo Giulio Sabbi aggiunge al suo roster uno dei migliori schiacciatoti-ricevitori del panorama continentale. “Anche a lui diamo il benvenuto a Cisterna, siamo molto felici che abbia compreso il nostro progetto e le nostre idee proprio come ha fatto Giulio Sabbi – chiarisce Massimiliano Marini, il presidente onorario della Top Volley Cisterna – il papà di Kévin è un grande allenatore e sono convinto che lo abbia aiutato nella sua scelta di accettare la nostra proposta, questo perché esaltarsi con noi in questo campionato di Superlega che sta per arrivare sarà un ottimo trampolino di crescita per la sua carriera”.

(foto@Libralato)