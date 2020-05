Calcio e Coronavirus, Vulpis parla di grave crisi: “Perdite di oltre un miliardo”

Marcel Vulpis, direttore dell’agenzia economica e sportiva di stampa Sporteconomy, è intervenuto nella trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La Serie A perderà 700 milioni di euro, mentre se parliamo tutto il sistema si parla di un miliardo e 200mila euro. Questo, ovviamente, nel caso in cui non si ricominciasse”.

“Queste cifre – prosegue il giornalista romano – fanno presagire un mucchio di fallimenti, specie nel calcio minore tanti club non ripartiranno. Qualsiasi presidente di un mondo così completo come quello della Federcalcio, con 7 diverse componenti, deve tutelare tutti gli interesse del suo mondo. In questa interlocuzione il Governo ha paura dei contagi di ritorno“.