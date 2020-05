Cerveteri, aperto il bando per l’erogazione delle borse di studio: ecco come fare

Cerveteri – In attuazione del Decreto Legislativo del 13 Aprile 2017 che ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”, il Comune di Cerveteri rende noto che è online l’avviso pubblico per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado da destinare all’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso beni e servizi di natura culturale.

I requisiti

Hanno diritto a presentare domanda i residenti nel Comune di Cerveteri, frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di Formazione Professionale, e appartenenti a nuclei familiari con un livello Isee non superiore a €15.748,78 desunto dall’ultima attestazione Isee in corso di validità.

Le modalità

Si può presentare domanda entro il giorno 30 maggio a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri, tramite raccomandata postale A/R, tramite PEC a comunecerveteri@pec.it oppure tramite posta elettronica a borsedistudio@comune.cerveteri.rm.it Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità, copia del documento di identità in corso di validità del genitore in caso di studente minore di età e documento di identità e codice fiscale dello studente. La modulistica è disponibile qui.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri